Нидерланды выделят Украине €150 млн на системы ПВО

Нидерланды выделят Украине €150 млн на системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

«Атаки России побудили Зеленского на этой неделе призвать к усилению противовоздушной обороны. Поэтому я сейчас объявляю о выделении 150 миллионов евро на противовоздушную оборону (система I-Hawk)», — написал глава Минобороны Нидерландов.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников передать Киеву все хранящиеся у них, но не используемые системы Patriot. Он подчеркнул, что все договоренности, которые были достигнуты с союзниками, но не были реализованы, необходимо активизировать. Украинский лидер особо отметил необходимость двусторонней работы с США в области ПВО, подчеркнув важность вклада Вашингтона в предотвращение российских ракетных ударов. Он указал на связь укрепления противовоздушной обороны Украины с усилением ее дипломатических позиций.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что помощь европейских стран Североатлантического альянса позволит Украине участвовать в конфликте с Россией столько, сколько это необходимо. По его словам, только за последние три месяца союзники предоставили Киеву более €20 млрд помощи.

Ранее в ВСУ пожаловались, что сбивать российские «Искандеры» и «Кинжалы» стало сложнее.