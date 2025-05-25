Нидерланды 26 мая поставят на Украину последние истребители F-16 из обещанной партии. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в эфире телепрограммы WNL Op Zondag.

«Мы продолжаем поставки F-16 Киеву прежними темпами. Завтра из Нидерландов [на Украину] отправятся последние F-16», — сказал глава оборонного ведомства.

Брекелманс добавил, что после завершения поставок в распоряжении Украины появится 24 истребителя.

В апреле Брекелманс сообщил, что Нидерланды выделят Украине €150 млн на системы противовоздушной обороны. По его словам, средства направят на поставки I-Hawk.

21 мая глава правительства Нидерландов Дик Схоф заявил, что НАТО продолжит оказывать поддержку Украине вне зависимости от того, чем закончатся переговоры Москвы и Киева об урегулировании конфликта. Он добавил, что вопрос о помощи Киеву будет в повестке саммита альянса, который состоится в Гааге 24-25 июня.

Ранее журналист из Нидерландов заявил о превращении Украины в колонию.