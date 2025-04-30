Российские логисты сообщили о буме перевозок из Китая

Авиадоставка, перевозка малогабаритных грузов и доставка из Китая стали самыми популярными логистическими услугами в первом квартале 2025 года по версии крупных транспортных компаний — ГК «Деловые Линии» и федеральной транспортной компании «Скиф-Карго». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компаний.

Перевозки из Китая по-прежнему определяют основной тренд в международной логистике. Более того, в начале 2025 года объемы грузоперевозок из Поднебесной в Россию существенно выросли. Так, в ГК «Деловые Линии» в первом квартале спрос на перевозки выделенным автотранспортом из Китая вырос на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В «Скиф-Карго» тренд подтверждают. Основными факторами коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев называет увеличение объемов торговли между странами, улучшение логистических цепочек и более выгодные условия доставки.

Основную долю перевозок по-прежнему составляют промышленные товары и товары повседневного спроса. Если расшифровать эти категории более подробно, то чаще всего перевозят электронику, текстильные изделия, в том числе одежду, бытовую химию и косметику, комплектующие для производства.

Роман Судоргин, основатель портала о грузоперевозках и транспортных компаниях Main Transport, уверен, что в ближайшее время мы можем увидеть еще больший всплеск спроса на доставку из Китая. Торговая война с США привела к тому, что на складах Китая оказалось большое число товаров, предназначенных для американцев — пока что закупки поставлены на паузу.

Если в ближайшее время страны не договорятся о значительном снижении взаимных пошлин, эти товары будут реализовываться по выгодным ценам, возможно ниже себестоимости. Также на руку играет снижение стоимости контейнерной доставки из Китая.

«Прибавьте сюда же подешевевший относительно рубля юань. Помешать росту импорта могут только заградительные пошлины в России, направленные на защиту отечественных производителей», — уверен Роман Судоргин.

К малогабаритным грузам обычно относятся товары, которые имеют небольшой размер и вес, такие как электроника, одежда, аксессуары, косметика, мелкие бытовые предметы и запчасти. Это могут быть как упаковки с небольшими объемами, так и товары, которые легко помещаются в стандартные коробки.

По словам Михаила Коптева, чаще всего малогабаритные грузы отправляют интернет-магазины, производители одежды и обуви, компании по продаже электроники и стартапы.

«Рост перевозок малогабаритных грузов связан с увеличением объемов e-com, сокращением грузовой партии, акциями и скидками на товары», — отмечает представитель компании.

Что касается регионов, где наиболее востребована доставка этой категории грузов, в «Скиф-Карго» выделяют Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Екатеринбург. Это агломерации и города-миллионники, где высока доля проникновения онлайн-торговли.

В ГК «Деловые Линии» перевозки малогабаритных грузов также показали рост на 60% по сравнению с прошлым годом.

«Услуга популярна среди компаний оптовой и розничной торговли, а также производственного сектора. Это объясняется ее удобством, т.к. сервис включает в себя все этапы: от упаковки до доставки конечному получателю, будь то распределительный центр маркетплейса или клиент интернет-магазина», — пояснили в пресс-службе компании.

Для транспортных компаний рост доли малогабаритных грузов означает необходимость корректировки бизнес-процессов: от упаковки до скорости обработки. Так, упаковка малогабаритных грузов должна быть легкой и компактной, но при этом обеспечивать надежную защиту товара. Часто используются коробки, пузырчатая пленка и пакеты из нее, а также специальные контейнеры для хрупких товаров.

«Перевозка малогабаритных грузов требует высокой скорости обработки заказов и тщательной упаковки», – отмечает Михаил Коптев.

Как рассказали в пресс-службе ГК «Деловые Линии», авиаперевозки также сохраняют популярность. Спрос на этот вид доставки в первые три месяца 2025 года в компании вырос на 6%.

«Это объясняется потребностью клиентов в срочных транспортировках и повышением требований к качеству перевозок, в том числе и по дальним направлениям», — отметили в компании.

Работает и фактор огромных расстояний. Так, чаще всего доставку грузов по воздуху заказывают из Центрального и Северо-Западного федеральных округов на Дальний Восток и в Сибирь. Среди грузоотправителей — производства непрерывного цикла, крупные предприятия, торговые компании и интернет-магазины. А самые популярные категории товаров — оборудование, запчасти для него, автозапчасти, медицинские товары.

В «Скиф-Карго» отмечают связь между ростом онлайн-торговли и популярностью авиаперевозок. По мнению Михаила Коптева, быстрая доставка становится важной для клиентов, становится конкурентным преимуществом для бизнеса.

«Имеют значение срок доставки, обычно 1–3 дня, возможность доставки в удаленные регионы и надежность, поскольку при авиадоставке вероятность повреждения груза ниже, чем при авто- или по железной дороге», — говорит Михаил Коптев.

Чаще всего авиадоставку компании заказывают крупные ретейлеры, производители высокотехнологичной продукции и фармацевтические компании, а также розничные сети, нуждающиеся в быстром пополнении запасов. Соответственно, преобладающие категории грузов в авиадоставке: электроника, медицинские изделия, одежда и аксессуары, образцы продукции и товары модной индустрии с высокой добавленной стоимостью.

В начале 2025 года самыми активными регионами авиадоставки стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. Впрочем, говорит Михаил Коптев, топ регионов может меняться в течение года в зависимости от экономической ситуации и динамики спроса.

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