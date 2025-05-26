Депутат Швыткин заявил, что силы ПВО могут отразить западные дальнобойные ракеты

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России способны отражать атаки западных дальнобойных ракет, которые поставлены или будут поставлены Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру», комментируя решение о снятии ограничений со стороны Германии, США, Великобритании и Франции.

По мнению депутата, соответствующее решение говорит о продолжении агрессивной политики в отношении РФ. Он отметил, что США, которые выступают посредниками в переговорах, также встают на путь эскалации.

«Что касается защищенности, то разработки нашей страны в сфере ПВО позволяют выстраивать оборону на должном уровне», — сказал Швыткин.

Он считает, что ООН должна предпринять все необходимые шаги по недопущению обеспечения Украины дальнобойным оружием.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине до 150 ракет Taurus.