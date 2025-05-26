Системы противовоздушной обороны (ПВО) России способны отражать атаки западных дальнобойных ракет, которые поставлены или будут поставлены Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру», комментируя решение о снятии ограничений со стороны Германии, США, Великобритании и Франции.
По мнению депутата, соответствующее решение говорит о продолжении агрессивной политики в отношении РФ. Он отметил, что США, которые выступают посредниками в переговорах, также встают на путь эскалации.
«Что касается защищенности, то разработки нашей страны в сфере ПВО позволяют выстраивать оборону на должном уровне», — сказал Швыткин.
Он считает, что ООН должна предпринять все необходимые шаги по недопущению обеспечения Украины дальнобойным оружием.
26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.
Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине до 150 ракет Taurus.