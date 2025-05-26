На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили защищенность России от западных дальнобойных ракет

Депутат Швыткин заявил, что силы ПВО могут отразить западные дальнобойные ракеты
close
MOD Russia/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России способны отражать атаки западных дальнобойных ракет, которые поставлены или будут поставлены Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру», комментируя решение о снятии ограничений со стороны Германии, США, Великобритании и Франции.

По мнению депутата, соответствующее решение говорит о продолжении агрессивной политики в отношении РФ. Он отметил, что США, которые выступают посредниками в переговорах, также встают на путь эскалации.

«Что касается защищенности, то разработки нашей страны в сфере ПВО позволяют выстраивать оборону на должном уровне», — сказал Швыткин.

Он считает, что ООН должна предпринять все необходимые шаги по недопущению обеспечения Украины дальнобойным оружием.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине до 150 ракет Taurus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами