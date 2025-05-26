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Зеленский намерен посетить Берлин

Spiegel: Зеленский приедет в Берлин в среду
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду посетит Берлин и встретится с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным немецкого журнала, Мерц хочет обсудить с Зеленским возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и Россией.

Кроме того, канцлер хочет рассказать о планах Евросоюза принять новый пакет антироссийских санкций. Он якобы должен усилить давление на Москву, чтобы заставить ее пойти на серьезные переговоры.

Еще одной предполагаемой темой для беседы станет дальнейшая военная поддержка Киева. По данным издания, публично новое правительство Германии не желает говорить о новых пакетах вооружений «так конкретно, как раньше». Однако за кулисами планируется обсуждение того, как ФРГ может поддержать украинскую оборонную промышленность в производстве оружия большой дальности.

Также в ходе визита должна состояться встреча украинского лидера с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

До этого Зеленский призвал усилить давление на РФ из-за ударов по Украине. Он заявил, что Москву можно принудить к миру «только силой».

Ранее Мерц сообщил об «отсутствии иллюзий» об урегулировании конфликта на Украине.

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