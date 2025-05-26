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Аналитик отреагировал западной пословицей на пощечину Макрону от супруги

В Венгрии пословицей о счастливой жене описали скандал с пощечиной Макрону

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высказался в соцсети X о скандале, который разгорелся во время визита президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит во Вьетнам. Инцидент, когда Макрон получил пощечину от своей жены, он описал с помощью известной западной пословицы.

«Счастливая жена — счастливая жизнь», — написал аналитик.

26 мая в СМИ и социальных сетях распространилось видео, снятое во время прибытия Эммануэля Макрона и его жены во Вьетнам. Сначала на записи показано, как открывается дверь президентского самолета, приземлившегося в аэропорту Ханоя. Далее в кадре появляются глава государства, а затем рука его супруги, хотя ее самой не видно полностью. После этого Брижит Макрон наносит легкий удар по лицу мужа. Последний выглядит удивленным, но быстро берет себя в руки и идет приветствовать собравшихся в аэропорту людей.

Елисейский дворец уже подтвердил подлинность видео. При этом портал Actu.fr со ссылкой на AFP написал, что Брижит Макрон дала пощечину своему супругу в результате «банальной ссоры». Журналисты утверждают, что таким образом она пыталась «разрядить обстановку».

Ранее журналист призвал Макрона набрать номер для пострадавших от насилия после пощечины жены.

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