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Патрушев заявил, что на Западе изменяют законы для досмотра связанных с РФ судов

Патрушев: Запад корректирует законы для досмотра связанных с РФ судов
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Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Западные страны меняют законы, чтобы досматривать связанные с Россией суд в международных водах, рассказал помощник президента РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает РИА Новости.

«В нарушение норм международного права предпринимаются попытки досмотра в международных водах судов, перевозящих грузы в интересах России. Для этого корректируется нормативно-правовая база», — сказал Патрушев.

Он привел в пример ситуацию в Эстонии, власти которой задерживают суда для «обеспечения экологической безопасности» и «предотвращения угроз критически важной инфраструктуре». Кроме того, береговая охрана страны имеет право стрелять по судам, совершающим «опасные маневры», добавил Патрушев.

16 мая военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Западные военные пытались брать судно на таран и высадиться на него с вертолета. Jaguar смог уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел российский боевой самолет.

Ранее Польша сообщила о перехвате российского самолета над Балтийским морем.

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