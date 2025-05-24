США сняли часть санкций с Сирии

Министерство финансов США сняло санкции с сирийских авиалиний, ряда банков и судоходных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что в рамках решения разрешаются операции с авиакомпанией Syrian Arab Airlines, Коммерческим банком Сирии, Центральным банком Сирии, Сирийской газовой компанией, Сирийской нефтяной компанией, портом Латакии, министерством энергетики Сирии и министерством туризма .

«Настоящая генеральная лицензия не разрешает... Любые операции для или от имени правительства Российской Федерации, правительства Ирана, правительства КНДР или связанные с передачей или предоставлением товаров, технологий, программного обеспечения, средств, финансирования или услуг в или из Ирана, России или КНДР», — говорится в документе.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон решил приостановить действие санкций против Сирии для обеспечения Дамаска гуманитарной помощью. В частности, мера может поспособствовать обеспечению «электроэнергией, энергией, водой и санитарией».

Ранее в США заявили о готовности помогать властям Сирии.