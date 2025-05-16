В Госдуме связали угрозы введения полного эмбарго с переговорами в Стамбуле

Страны Евросоюза пытаются оказать давление на Россию в рамках украинских переговоров и поэтому угрожают возможностью введения полного торгового эмбарго. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

«Я бы рассматривал подобные заявления как попытку силового давления на Россию в ходе переговорного процесса с Украиной, первые итоги которого мы наблюдаем сегодня. Внешняя торговля с европейскими странами и так фактически прекращена по их инициативе, так что наши граждане едва ли почувствуют изменения в случае принятия странами ЕС решения об эмбарго», — сказал депутат.

Кравченко подчеркнул, что Грузия, Турция, Армения и Азербайджан, которые входят в состав Европейского политического сообщества (ЕПС), вряд ли могут присоединиться к такого рода ограничениям. В связи с этим угрозы полного эмбарго скорее стоит ожидать исключительно от Европейского Союза.

Утром 16 мая газета Politico сообщила, что страны ЕПС не исключают возможность вариант введения полного торгового эмбарго в отношении России. В сообщество входят члены ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Британия, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.

Днем 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал «придурками» руководителей стран, вводящих санкции против России.