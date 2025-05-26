Милитаризация Европы говорит о том, что Брюссель готовится к вооруженному конфликту с Россией. Однако угроза будет реализована только в том случае, если противник почувствует слабость армии РФ. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

«Европейские ракеты полетят лишь тогда, когда мы не будем готовы. Когда они будут понимать, что будет более чем адекватный ответ, я вас уверяю, они не полетят. Они побоятся заходить. Вот в чем суть дилеммы. <...> Даже когда мы закончим украинский конфликт, мы должны быть намного сильнее, чтобы у нашего вероятного противника в голове не было мысли сунуться на нашу землю», — сказал парламентарий.

Он добавил, что России необходимо продолжать работу по комплектованию и вооружению армии.

В марте Европейская комиссия представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Позднее название документа изменили на менее агрессивное — «Готовность 2030» — в связи с протестом ряда стран Евросоюза. Стратегией предусматривается привлечение порядка €800 млрд в течение четырех лет. Большую часть денежных средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка €650 млрд), еще €150 млрд планируют задействовать в виде кредитов. При этом ЕК намерена предоставить бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправить на военные расходы средства, которые были предусмотрены на развитие регионов. Кроме того, «Готовность 2030» предполагает увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП.

Ранее в Приднестровье заявили о подготовке ЕС к войне с Россией на территории Молдавии.