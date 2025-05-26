Политолог объяснил, выгоден ли России выход США из конфликта на Украине

Выход США из конфликта на Украине выгоден России, поскольку предполагает прекращение поставок оружия Киеву. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил политический обозреватель Андрей Пинчук.

«Там правда существует такая модель, что даже если не прекратят, то европейцы там собираются какие-то за свои деньги покупать это оружие для Украины. Но с учетом начала торговой войны США с Европой, там тоже могут быть свои сложности. Ну и во-вторых, что самое главное, это разведывательная информация», — сказал эксперт.

В интересах России довести специальную военную операцию до логического завершения, и выход Вашингтона из украинского кейса — благоприятствующий этому фактор, добавил он.

20 мая президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть «красная линия» относительно усилий Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. После ее пересечения Соединенные Штаты могут выйти из процесса. При этом американский лидер отказался уточнить, что это за линия.

В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс вновь повторил, что Вашингтон готов отказаться от посредничества в украинском конфликте, если не увидит ощутимого прогресса.

Ранее эксперт назвал вероятный срок выхода Трампа из переговоров по Украине.