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Польша готовит ответ на масштабные военные учения России и Белоруссии

Замглавы МО Томчик: Польша готовит ответ на военные учения России и Белоруссии
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Czarek Sokolowski/AP

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава проведет собственные учения со странами НАТО в ответ на военные маневры России и Белоруссии, которые пройдут в сентябре. Его слова приводит TVN24.

По его словам, предыдущие учения «Запад» проходили накануне начала СВО, поэтому нынешние маневры не могут остаться без реакции Запада. Он анонсировал, что Польша организует собственные учения с участием подразделений Североатлантического альянса.

«Это будет ответ, соразмерный масштабам применения российских и белорусских сил. Мы должны продемонстрировать силу и единство», — сказал Томчик.

До этого министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заверил, что грядущие совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства (СГ).

Ранее еврокомиссар по обороне усомнился в мощи России.

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