Польша готовит ответ на масштабные военные учения России и Белоруссии

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава проведет собственные учения со странами НАТО в ответ на военные маневры России и Белоруссии, которые пройдут в сентябре. Его слова приводит TVN24.

По его словам, предыдущие учения «Запад» проходили накануне начала СВО, поэтому нынешние маневры не могут остаться без реакции Запада. Он анонсировал, что Польша организует собственные учения с участием подразделений Североатлантического альянса.

«Это будет ответ, соразмерный масштабам применения российских и белорусских сил. Мы должны продемонстрировать силу и единство», — сказал Томчик.

До этого министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заверил, что грядущие совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства (СГ).

Ранее еврокомиссар по обороне усомнился в мощи России.