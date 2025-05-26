Польша передала России ноту протеста из-за демонтажа барельефов под Тверью

Варшава направила ноту в МИД РФ из-за демонтажа барельефов с кладбища под Тверью

МИД Польши передал российской стороне ноту протеста в связи с демонтажем барельефов польских военных наград в Тверской области. Об этом сообщил глава ведомства Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24.

«Дипломатическая нота уже передана», — сказал он.

Речь идет о мемориальном комплексе «Медное». 16 мая там сообщили о демонтаже барельефов польских воинских наград, установленных на Польском воинском кладбище.

Как пишет ТАСС, в силовых структурах уточнили, что изготовленные поляками барельефы были установлены с нарушением законодательства РФ.

В июле 2020 года в Польше неизвестные похитили памятник Рокоссовскому с муниципального кладбища. Позже обезглавленный бюст был найден на окраине города в поле. Сообщалось об обнаружении утерянных фрагментов, включая голову, однако их состояние было неизвестно. Спустя пять лет для поврежденного памятника была изготовлена новая голова.

Ранее на Украине подростки повредили памятник русскому биологу Мичурину.