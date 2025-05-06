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Украденному и распиленному в Польше памятнику Рокоссовскому сделали новую голову

В Польше поврежденному памятнику Рокоссовскому воссоздали пропавшую голову
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Komenda Miejska Policji w Legnicy

Памятнику маршалу СССР и Польши Константину Рокоссовскому, который был похищен и распилен пять лет назад в польском городе Легница, изготовили новую голову. Об этом сообщил RTVI со ссылкой на пресс-секретаря мэрии Легница Гжегожа Кочубая.

Памятник, похищенный с кладбища в Легнице и найденный распиленным без головы и булавы, в настоящее время хранится на складе местного Музея меди.

На прежнее место, в музейную экспозицию под открытым небом «Тень звезды. Оставшиеся в Легнице памятники социалистической Польши», памятник не вернулся.

«Голову памятника найти не удалось, но по поручению музея она была воссоздана. Памятник полностью защищен и находится на складе Музея Меди в Легнице», – передает слова Кочубая издание.

В июле 2020 года неизвестные похитили памятник Рокоссовскому с муниципального кладбища. Позже обезглавленный бюст был найден на окраине города в поле. Сообщалось об обнаружении утерянных фрагментов, включая голову, однако их состояние было неизвестно.

Предполагаемым злоумышленником оказался 34-летний житель Легницы, которому грозило до 10 лет тюрьмы.

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