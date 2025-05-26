Зеленский примет участие в предстоящем саммите НАТО

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс анонсировал участие украинского лидера Владимира Зеленского в предстоящем саммите НАТО в Гааге. Его слова приводит WNL op Zondag.

Министр сообщил, что Североатлантический альянс работает над тем, чтобы обеспечить для Зеленского «достойное место» в программе саммита. В то же время он затруднился ответить, будет ли в рамках встречи организована беседа президента Украины и американского лидера Дональда Трампа.

До этого агентство Ansa писало, что Соединенные Штаты выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО. Почти все союзники выразили Вашингтону недоумение относительно этого решения, добавило издание.

Сообщалось, что предстоящий саммит НАТО будет сосредоточен на теме роста военных расходов и наращивания производства, а не на вступлении Украины в военный блок.

Ранее в Совфеде рассказали об учениях НАТО на границе с Россией.