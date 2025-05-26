Министр обороны Финляндии успокоил граждан по поводу действий РФ в Балтийском море

Главу минобороны Финляндии не беспокоит рост военного присутствия РФ в Балтике

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что несмотря на наращивание Россией военного присутствия в Балтийском море, непосредственной угрозы для страны он не видит. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Хаккянен считает, что активность РФ в Балтийском море заметно возросла. Впервые Россия начала сопровождать танкеры в узком проходе Финского залива военным присутствием, что является новой для региона ситуацией.

Отмечается, что Россия также увеличивает концентрацию войск у восточной границы Финляндии.

«Люди могут быть спокойны, несмотря на эти перестановки и повышенную опасность», — заявил он в эфире телерадиовещания.

Министр подчеркнул, что Финляндия поддерживает тесные контакты с союзниками по НАТО и администрацией США. По его словам, президент США Дональд Трамп также не выразил обеспокоенности по поводу ситуации.

Накануне сообщалось, что финский МИД вызвал российского посла Павла Кузнецова по причине возможного нарушения воздушного пространства страны двумя военными самолетами РФ у побережья Порвоо. От дипломатов РФ потребуют разъяснить случившееся.

Ранее Финляндия построила первые 35 км забора на границе с Россией.