Членам ЕК рекомендовали воздержаться от участия в ЛГБТ-мероприятии в Венгрии

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала комиссарам воздержаться от посещения марша сторонников ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), который должен состояться 28 июня в Будапеште. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на источники.

Журналисты обратили внимание, что шествие состоится, несмотря на принятый парламентом Венгрии и подписанный президентом Тамашем Шуйоком закон, запрещающий проведение в республике парадов сторонников ЛГБТ.

По данным Euractiv, руководство ЕК не хочет вмешиваться во внутренние дела государства и создавать еще большую напряженность в отношениях с ним. По этой причине комиссарам было рекомендовано воздержаться от участия в марше, чтобы избежать негативной реакции со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В материале подчеркивается, что официальный Будапешт не получал никакой информации о планах членов ЕК посетить данное мероприятие. При этом несколько комиссаров действительно собирались принять участие в шествии, добавили авторы статьи.

23 мая на сайте Совета Европейского союза (ЕС) появилась информация о том, что законодательный орган собирается провести слушание о возможном лишении Венгрии права голоса. Заседание запланировано на 27 мая.

Ранее в Кремле высказались о возможном лишении Венгрии права голоса в ЕС.