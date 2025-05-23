Песков: желание лишить Венгрию голоса говорит о противоречиях в ЕС

Слушания Совета Евросоюза (ЕС) по вопросу о лишении Венгрии права голоса являются проявлением внутриевропейских противоречий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Существует такой определенный мейнстрим еэсовский, европейский, который абсолютно не нравится целому ряду европейских стран, которые являются сторонниками более самостоятельной политики, суверенной политики, которые являются сторонниками неущемления собственных интересов. На фоне этого противоречия растут», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне сообщалось, что Совет ЕС 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 Договора о Европейском союзе.

В апреле издание The Guardian писало, что страны Европейского союза хотят пойти на такой шаг после попыток Венгрии помешать поддержке Украины.

До этого сообщалось, что несколько стран ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России. Речь идет о том, что решение о введении рестрикций будет приниматься не на общеевропейском, а на национальном уровне. Данный шаг может лишить Венгрию права вето по вопросу санкций, которые нужно продлевать каждые шесть месяцев.

Ранее Орбан призвал ЕС «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с РФ.