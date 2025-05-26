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В Германии заявили, что Трамп стремится завершить конфликт на условиях России

Zeit: Трамп хочет завершения украинского конфликта даже с потерями для Киева
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен добиться скорейшего завершения украинского конфликта, даже на невыгодных условиях для Украины. Об этом пишет немецкая газета Zeit.

«Трамп хочет быстрого мира даже если это будет означать серьезные потери для Украины. Он унизил Владимира Зеленского и неоднократно обхаживал Владимира Путина», — говорится в материале.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

По мнению экс-сотрудника ЦРУ Рэя Макговерна, в ходе телефонного разговора Путин дал понять американскому лидеру, как должен завершиться конфликт на Украине и кто на самом деле принимает все важнейшие решения в рамках украинского кризиса. У украинского лидера Владимира Зеленского есть два варианта: соглашаться на обозначенные условия решения конфликта или прийти к тому, что США выйдут из мирного процесса по Украине.

Ранее Зеленский заявил, что США должны надавить на Россию «значительно сильнее».

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