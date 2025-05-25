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В Германии выступили за скорейшее урегулирование тарифного спора ЕС и США

Глава минфина ФРГ Клингбайль призвал ЕС и США решить тарифный спор
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Global Look Press

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль выступил за скорейшее решение тарифного конфликта между Европейским союзом (ЕС) и США. Об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

«Сейчас необходимо найти быстрое решение. В противном случае мы увидим массовые волнения на рынках. <...> В настоящее время мы находимся на решающем этапе переговоров», — сказал он.

Недавно доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Вадим Ковригин заявил, что годовые потери США и ЕС в случае введения Вашингтоном пошлин в 50% на европейские товары могут составить более $200 млрд.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность заключения торгового соглашения с Европейским союзом и не намерен пересматривать решение о введении импортных пошлин в размере 50%. По словам президента США, европейские страны «необоснованно пользовались» Соединенными Штатами, и теперь Вашингтон намерен защищать свои экономические интересы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пригрозил Apple пошлинами.

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