Трамп пригрозил Apple пошлинами

Трамп грозит Apple пошлинами в 25%, если компания будет производить iPhone не в США

Президент США Дональд Трамп пригрозил компании Apple пошлинами в 25%, если она будет производить iPhone не в Соединенных Штатах Америки. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, он сообщил руководителю корпорации Apple Тиму Куку, что iPhone, которые будут продаваться в США, должны производиться в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-либо еще. В противном случае компания должна заплатить США пошлину в размере не менее 25%, добавил Трамп.

До этого сообщалось, что Трамп обратился к Куку с необычной просьбой — прекратить расширение производственных мощностей компании в Индии, что потенциально может нарушить стратегию Apple по переносу сборки iPhone из Китая.

Комментарии Трампа прозвучали на фоне активного роста производства Apple в Индии. В финансовом году, завершившемся в марте, объем сборки iPhone в стране достиг $22 млрд, увеличившись почти на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее стало известно, что Apple поднимет цены на линейку iPhone 17.