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Кадыров объяснил, почему против его матери ввели санкции

Кадыров заявил, что санкции против его матери ввели из-за деятельности ее фонда
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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал введение новых санкций против своей матери, Аймани Кадыровой, возглавляющей Региональный общественный фонд (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ярким введением» политик назвал ограничения в адрес Аймани Кадыровой, подчеркнув, что фонд занимается благотворительностью, включая проекты в Африке.

«Это вызывает раздражение у тех, кто стремится очернить нашу работу», — заявил Кадыров.

24 февраля Кадыров назвал смешной причину введения санкций со стороны Австралии и Новой Зеландии в отношении его матери Аймани Кадыровой.

В июне прошлого года Кадыров прокомментировал решение Европейского союза включить в санкционный список региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президента Аймани Кадырову. По словам лидера Чечни, «такой щедрый подарок» в преддверии 20-й годовщины со дня создания фонда эта благотворительная организация получила за активную поддержку российских бойцов.

Ранее Адам Кадыров получил новую медаль и стал членом Арабского арбитражного суда.

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