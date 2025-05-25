Путин назвал способ популяризации рабочих профессий

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» способствует популяризации рабочих профессий. Об этом в приветственной телеграмме участникам и гостям мероприятия заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, подобные проекты повышают интерес к улучшению системы среднего профессионального образования в соответствии с запросами экономики и потребностями производств.

Российский лидер отметил, что чемпионат позволяет приобщиться к традициям творческого, созидательного труда, его идеалам и ценностям. В своей речи президент выразил теплое признание педагогам и наставникам, которые поддерживают участников на пути к успеху, щедро делятся своим опытом и секретами мастерства.

«Сегодня Нижний Новгород радушно встречает талантливых студентов колледжей и техникумов, учеников старших классов, молодых специалистов, выбравших для себя работу в сфере креативных индустрий и информационных технологий», — заявил Путин.

По его словам, знания и навыки участников показывают, что несмотря на конкурс, они уже победили.

До этого Путин поручил Роскосмосу и министерству образования и науки поддержать студенческие стажировки на космодроме Байконур и других объектах Роскосмоса. Обучение на космодроме смогут пройти студенты, обучающиеся в вузах по специальностям, связанным с ракетно-космической промышленностью.

Ранее стало известно, что работодатели в России стали чаще запрашивать пет-проекты у кандидатов.