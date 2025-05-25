На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал способ популяризации рабочих профессий

Путин: чемпионат «Профессионалы» способствует популяризации рабочих профессий
close
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» способствует популяризации рабочих профессий. Об этом в приветственной телеграмме участникам и гостям мероприятия заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, подобные проекты повышают интерес к улучшению системы среднего профессионального образования в соответствии с запросами экономики и потребностями производств.

Российский лидер отметил, что чемпионат позволяет приобщиться к традициям творческого, созидательного труда, его идеалам и ценностям. В своей речи президент выразил теплое признание педагогам и наставникам, которые поддерживают участников на пути к успеху, щедро делятся своим опытом и секретами мастерства.

«Сегодня Нижний Новгород радушно встречает талантливых студентов колледжей и техникумов, учеников старших классов, молодых специалистов, выбравших для себя работу в сфере креативных индустрий и информационных технологий», — заявил Путин.

По его словам, знания и навыки участников показывают, что несмотря на конкурс, они уже победили.

До этого Путин поручил Роскосмосу и министерству образования и науки поддержать студенческие стажировки на космодроме Байконур и других объектах Роскосмоса. Обучение на космодроме смогут пройти студенты, обучающиеся в вузах по специальностям, связанным с ракетно-космической промышленностью.

Ранее стало известно, что работодатели в России стали чаще запрашивать пет-проекты у кандидатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами