Работодатели в России стали чаще запрашивать пет-проекты у кандидатов

Современный рынок труда в России неоднороден и изменчив. С одной стороны, ощущается дефицит рабочих специальностей, с другой — конкуренция среди «белых воротничков» остается высокой. В случае офисных сотрудников, будь то маркетологи, экономисты, программисты или юристы, для получения работы одного лишь диплома и формального опыта зачастую недостаточно, чтобы выделиться среди конкурентов. Теперь работодатели ищут не просто исполнителей, а инициативных, увлеченных своим делом сотрудников. Чтобы найти таких кандидатов, рекрутеры стали интересоваться наличием пет-проектов, рассказала «Газете.Ru» Ирина Пак, HR-директор логистического оператора NC Logistic.

«Термин «пет-проект» пришел из IT-сферы и быстро распространился на другие отрасли. Пет-проект – это своеобразное хобби, практический кейс, созданный по личной инициативе вне рамок должностных обязанностей и дедлайнов. Это может быть разработка мобильного приложения, ведение Telegram-канала, участие в волонтерском проекте или что-то другое, что позволяет применить и развить имеющиеся навыки и продемонстрировать профессиональные интересы», — объяснила она.

Пет-проект позволяет доказать наличие реальных умений и знаний, ведь он создается без чьих-либо советов, правок и иного вмешательства. В резюме можно написать что угодно, однако правду о навыках сотрудника зачастую можно узнать только в процессе работы. На собеседовании бывает сложно объективно оценить квалификацию.

«Пример из практики: мы искали в штат юриста под конкретную услугу в сфере антимонопольного права. На позицию претендовали несколько кандидатов с сопоставимыми компетенциями, но в итоге мы выбрали того, кто вел свой Telegram-канал о юридическом сопровождении бизнеса. В канале разбирались конкретные практические ситуации, и мы видели положительную обратную связь от подписчиков. Наличие такого канала стало решающим фактором при выборе кандидата», — сказала эксперт.

Кроме того, создание пет-проекта говорит о том, что человек не ждет указаний от руководства, а работает самостоятельно. Это качество высоко ценится работодателями, особенно в небольших и средних компаниях, где многозадачность – часть корпоративной культуры.

«Пет-проект — явное свидетельство того, что сотрудник не просто «отбывает» рабочее время, а искренне увлечен своей профессией. Личные практические кейсы говорят о его желании профессионально расти и непрерывно повышать уровень знаний. Пет-проекты формируют портфолио, которое лучше продемонстрирует ваши возможности и таланты, чем простое резюме. Плюсом будет и то, что после публикации проекта в открытом доступе вы получите отзывы от коллег или потенциальных клиентов. Положительная обратная связь может стать решающим аргументом в пользу ваших компетенций», — отметила она.

Если вы стремитесь к карьерному росту и хотите выделиться среди других кандидатов, не стоит пренебрегать этой возможностью. Главное — найти тему, которая вас действительно вдохновляет. В противном случае пет-проект превратится в очередную рутинную задачу и не принесет желаемого результата, резюмировала эксперт.

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