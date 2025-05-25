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Президент Азербайджана высказался о гумпомощи Украине

Алиев пообещал, что Азербайджан продолжит оказывать гумпомощь Украине
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РИА Новости

Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву. Об этом в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В ходе беседы украинский дипломат выразил Баку благодарность за гуманитарную поддержку Киева. Также он рассказал о значимости проектов, которые Украина реализует благодаря помощи Азербайджана.

«Глава государства <...> подчеркнул, что гуманитарная помощь Украине со стороны Азербайджана будет продолжена», — говорится в заявлении.

Также во время переговоров Алиев и Сибига подтвердили, что Украина и Азербайджан неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга. Кроме того, они обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в разных сферах — торговле, сельском хозяйстве, энергетике и других.

10 апреля президент Азербайджана выступил на международном форуме «К новому миропорядку». На мероприятии он заявил, что не видит перспектив мира между РФ и Украиной в ближайшем будущем. По словам Алиева, Москва не откажется от полученных территорий, а Киев не остановит попытки вернуть утраченные земли.

Ранее в Азербайджане выделили $1 млн для оказания гуманитарной помощи Украине.

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