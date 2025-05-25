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Путин рассказал, как приказал воздержаться от атаки и сберечь бойцов

Путин: ВС РФ рвутся выполнять боевую задачу, несмотря на погодные условия
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в документальном фильме ВГТРК, фрагмент которого приведен в программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал, как приказывал командиру дивизии отказаться от проведения одной атаки из-за неподходящих условий, чтобы сохранить жизнь военнослужащим.

«Не буду говорить, где и конкретно чем она вызвана, но на одном из участков боевого соприкосновения просто бойцы наши, ребята, рвутся для того, чтобы выполнить боевую задачу», — заявил он.

По словам российского лидера, в тот момент на описываемом участке фронта были некоторые условия, включая погодные, которые не позволяли провести операцию без больших потерь личного состава. Президент дал приказ командиру дивизии прекратить операцию, однако бойцы все равно продолжили идти в бой, осуществляя намеченные планы другими способами.

В ходе этого же отрывка документального фильма глава государства заявил, что героические действия бойцов СВО ничем не отличаются от подвига военного летчика Николая Гастелло.

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