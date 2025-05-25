Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю

В День предпринимательства Путин встретится с представителями деловых кругов

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует провести контакты с зарубежными гостями. Кроме того, глава государства встретится с представителями деловых кругов в День предпринимательства 26 мая, сообщил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Также журналист рассказал, что в преддверии Дня защиты детей, который ежегодно отмечают 1 июня, российский лидер пообщается с многодетными семьями.

Кроме того, в графике Путина на неделе запланированы заседания совета по физической культуре и спорту, Совета безопасности РФ и наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о графике Путина. По его словам, лидер такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки находится на своем посту.

Сам Путин в интервью Павлу Зарубину также заявлял, что последние три года почти каждый день ночует в своей рабочей резиденции в Кремле. Там у главы государства есть в том числе две спальни, библиотека и домашняя церковь.

Ранее Путин показал детали своей обстановки в Кремле.