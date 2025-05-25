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Глава МИД Литвы призвал к радикальным мерам в отношении России

Глава МИД Литвы Будрис призвал к санкциям и изоляции РФ после удара по Украине
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Министерство иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал союзников Украины дать сильный ответ на ночной удар ВС РФ по территории республики через усиление ВСУ, введение новых санкций против Москвы и способствование ее изоляции. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Больше военной поддержки и вооружения для Украины, более жесткие санкции и изоляция России. Уступки не ведут к миру – они дают разрешение на продолжение агрессии», – заявил Будрис.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский после удара ВС РФ по территории республики раскритиковал позицию Соединенных Штатов и других союзников Киева, поскольку их молчание якобы «поощряет» президента России Владимира Путина.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Литве пристыдили союзников Киева за невыполненные обещания о помощи Украине.

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