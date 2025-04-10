Президент Азербайджана не видит перспектив мира между Россией и Украиной

Алиев не видит перспектив мира между Россией и Украиной в ближайшем будущем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не видит перспектив мира между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время выступления на международном форуме «К новому миропорядку», передает агентство «АзерТадж».

«Лично я, как реалист, не вижу перспектив мира между Украиной и Россией в ближайшем будущем», — сказал он.

Алиев отметил, что Россия не откажется от полученных территорий, то же самое касается и Украины.

К сожалению, добавил азербайджанский лидер, такие конфликты заканчиваются, когда наступает окончательный акт капитуляции.

В начале апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне сохраняют оптимизм в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта. При этом он отметил, что Белый дом не заинтересован в «тактике затягивания», а сам президент США «не будет участвовать в бесконечных переговорах». По словам Рубио, Вашингтон должен видеть реальный прогресс, а Москва должна показать заинтересованность в мире.

Ранее представитель США в ООН заявила о важности сохранять договоренности по Украине.