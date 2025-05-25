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Российский посол пожаловался на манеру британских дипломатов вести переговоры

Посол Келин: в Британии разучились говорить без ультиматумов
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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии" class="item-image" loading="lazy">
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Дипломаты Великобритании разучились говорить «уважительно» и все чаще используют ультимативный тон в переговорах. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«За последние три года я здесь выслушал очень много ультиматумов, особенно в Форин-офисе (британский МИД. — «Газета.Ru»). Складывается ощущение, что в Лондоне по-другому разучились разговаривать», — сказал он.

Келин отметил, что это замечает не только он, но и послы некоторых других государств в Лондоне.

Российский посол считает, что отношения РФ и Великобритании могли бы улучшиться, если бы не было ультиматумов, если бы британские дипломаты, как раньше, начали слышать то, что им говорят.

До этого Андрей Келин заявил, что «страшилки», которые распространяют британские СМИ о якобы угрозе российского удара, теряют популярность.

Посол считает, что власти Британии таким образом хотят оправдать ухудшение качества жизни в стране и стремление повысить оборонные расходы до 2,5% от ВВП. Однако население уже начало уставать от этого, сообщил Келин.

Ранее в Британии заявили о риске «нелинейной войны» между НАТО и Россией.

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