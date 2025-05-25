Посол рассказал о «страшилках» в британских СМИ об угрозе удара РФ

В настоящее время «страшилки» о якобы угрозе российского удара, распространяемые в британских СМИ, теряют популярность. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Тут есть желание вздуть патриотические чувства и как-то оправдать ухудшение качества жизни населения и стремление повысить оборонные расходы до 2,5% от ВВП. Впрочем, эти страшилки постепенно теряют свою популярность», — сказал дипломат.

Келин добавил, что сегодня Лондон проводит работы по обновлению устаревшего регламента обороны. Говоря про вбросы в СМИ, посол отметил, что они делаются «исходя из чисто конъюнктурных соображений».

6 мая британская газета The Daily Telegraph сообщила, что Великобритания разрабатывает обновленную версию плана действий на случай войны. В документе, по данным журналистов, пропишут последовательность действий в первые дни после возможной агрессии в отношении королевства.

Ранее в Британии заявили о риске «нелинейной войны» между НАТО и Россией.