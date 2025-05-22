В Совфеде оценили реакцию Трампа на визит Зеленского в ЮАР

Сенатор Пушков: заявление Трампа о визите Зеленского в ЮАР говорит само за себя

Удивление президента США Дональда Трампа визитом Владимира Зеленского в ЮАР, который выразил его фразой «какого черта он там делает», является штрихом к отношению американского лидера к украинскому коллеге и говорит само за себя. Об этом написал глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Интересный штрих к отношению Трампа к Зеленскому. Говорит само за себя», — написал Пушков.

Накануне президент США Дональд Трамп в ходе своей встречи с коллегой из ЮАР Сирилой Рамафосой рассказал, как позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому месяц назад, а ему ответили, что тот в Африке.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала, что истинной целью поездки украинского лидера Владимира Зеленского в ЮАР месяц назад были «гастроли».

Ранее в США рассказали о «засаде» Трампа на президента ЮАР.