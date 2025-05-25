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Российский посол ответил на вопрос о дружественных РФ британцах

Посол Келин: память о союзе СССР и Британии во Второй мировой войне жива
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Dylan Martinez/Reuters

В Великобритании остались еще люди, которые помнят о союзничестве с СССР в годы Второй мировой войны. Об этом заявил посол РФ в Британии Андрей Келин в беседе с РИА Новости.

К такому выводу посол пришел после церемонии возложения венка к Советскому военному мемориалу, которая прошла в Лондоне 9 мая. Келин отметил, что среди британцев сохранилась историческая память о Второй мировой и победе советского народа в ней. По словам посла, местные общественники помогли в восстановлении мемориала — памятника воинам, отдавшим свои жизни в те годы.

«Мы ценим это неравнодушное отношение. Особенно пожилые британцы помнят о наших совместных действиях во время Второй мировой войны, о Северных конвоях, о том, что мы тогда были союзниками. И мы эту историческую память всячески стараемся здесь поддерживать и развивать», — сказал Келин, отвечая на вопрос, насколько глубоки в британском обществе дружественные РФ настроения.

15 мая президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Вторую мировую войну выиграли американцы. Он отметил, что без американских военных весь мир сегодня говорил бы на немецком и японском языках.

Глава Белого дома объяснил, что пришел к такому выводу о якобы решающем вкладе США в победу над фашизмом после того, как пообщался с лидерами других государств.

Ранее Путин высказался о роли союзников в победе во Второй мировой войне.

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