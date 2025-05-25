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МИД Украины раскрыл детали переговоров Сибиги с президентом Азербайджана

Сибига обсудил с Алиевым вопросы мира на Украине и поблагодарил за помощь Киеву
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Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил вопросы двусторонних отношений, конфликт Москвы и Киева, а также поблагодарил Баку за поддержку территориальной целостности республики. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел Украины.

Там отметили, что глава внешнеполитического ведомства и президент Азербайджана провели «открытый и подробный разговор» о двусторонних отношениях между Украиной и Азербайджаном, а также затронули международную повестку.

В МИД подчеркнули, что особое внимание было уделено вопросу прекращения конфликта на Украине, а также достижению справедливого и прочного мира.

Сибига поблагодарил Алиева за последовательную поддержку территориальной целостности Украины, а также за гуманитарную и энергетическую помощь, которую Азербайджан оказывал Украине в зимний период, говорится в заявлении.

25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Каких-либо подробностей о мероприятии канцелярия президента Азербайджана не привела, опубликовав несколько фотографий со встречи.

Ранее глава МИД Украины заявил о масштабном ударе и призвал к давлению на Россию.

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