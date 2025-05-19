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Трамп опечален диагнозом Байдена

Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления от рака
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Reuters

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social посочувствовал своему предшественнику на посту главы государства Джо Байдену, у которого обнаружили рак простаты с метастазами в кости.

«Мы с Меланией опечалены недавним медицинским диагнозом Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые пожелания [супруге экс-президента] Джилл и его семье и желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления», — написал американский лидер.

9 мая Байден провел в больнице в Филадельфии, где ему сделали обследование после обнаружения новообразования в предстательной железе. Газета New York Times в связи с этим отметила, что мужчины его возраста, а политику 82 года, часто испытывают проблемы с предстательной железой.

18 мая офис экс-президента сообщил, что его осматривали «в связи с обнаружением узла в предстательной железе после того, как у него появились симптомы при мочеиспускании». Там добавили, что, несмотря на агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить.

Ранее сообщалось о планах команды Байдена посадить его в инвалидное кресло.

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