В России могут ввести тотальный запрет на кредиты

В настоящее время в министерстве внутренних дел России обсуждается идея введения тотального запрета на кредиты для защиты от мошенников. Об этом заявил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, передает РИА Новости.

«У нас уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее. Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», — сказал замглавы департамента.

По словам Филиппова, подобную инициативу воспримут положительно. Это связано с тем, что реализация этой меры позволит министерству «защитить всех».

16 мая директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско сообщил, что мошенники придумали несколько схем для обхода самозапрета на кредиты. По его словам, злоумышленники также могут представляться сотрудниками банка.

Ранее экономист назвал три минуса самозапрета на кредиты.