Украина не станет заключать мирное соглашение с РФ, так как она сама себе не принадлежит. Такое заявление в эфире YouTube-канала Glenn Diesen сделал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Скотт Риттер.

По его словам, зарубежные партнеры Украины хотят выставить ее «оплотом демократии», хотя она таковой не является. В реальности эта страна — всего лишь инструмент, с помощью которого западные страны пытаются нанести поражение РФ. Эксперт подчеркнул, что в связи с этим никому нет дела до того, что станет с государством.

«Мира не будет. Я думаю, что и мирного плана не будет. Потому что Украина сама себе не принадлежит, есть и другие интересы», — подчеркнул Риттер.

Он выразил уверенность, что Киев на самом деле не хочет завершения конфликта с Москвой.

Как отметил экс-сотрудник ЦРУ, в настоящее время РФ значительно превосходит Украину как в военном, так и в переговорном планах. Риттер пришел к выводу, что в конце концов Москва заставит Киев согласиться с безоговорочной капитуляцией.

25 мая американский политик и главный редактор еженедельника Forbes Стив Форбс заявил, что возможный выход президента США Дональда Трампа из переговорного процесса будет означать капитуляцию Украины.

Ранее в Государственной думе РФ обвинили Украину в попытках сорвать переговоры.