Sun: консерваторы Британии ведут переговоры с Джонсоном о возвращении в политику

Высокопоставленные члены Консервативной партии Британии в рамках «секретной миссии» ведут переговоры с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном о возвращении в политику, поскольку он единственный может бросить вызов правой партии Reform UK Найджела Фарраджа. Об этом пишет газета The Sun.

В партии рассчитывают, что Джонсон сможет заменить Кеми Баденюк на посту лидера консерваторов, которые сегодня находятся в оппозиции, пишет таблоид.

«Некоторые из старой гвардии Бориса Джонсона снова начали писать ему сообщения, чтобы заставить его вернуться», — сказал собеседник The Sun в партии тори.

Он уточнил, что консерваторы полагают, что Джонсон — «единственный, кто может сразиться» с Найджелом Фарраджем и его партией.

До этого Борис Джонсон призвал Россию отказаться от имперских амбиций. Джонсон напомнил, что Британская империя была «в семь раз больше Римской», однако сегодня от нее практически ничего не осталось, а Соединенное Королевство довольно нынешней ролью.

Ранее Борис Джонсон указал на «нехватку яиц» у Запада в поддержке Украины.