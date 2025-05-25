На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о «секретной миссии» по возвращению Бориса Джонсона в политику

Sun: консерваторы Британии ведут переговоры с Джонсоном о возвращении в политику
close
President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высокопоставленные члены Консервативной партии Британии в рамках «секретной миссии» ведут переговоры с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном о возвращении в политику, поскольку он единственный может бросить вызов правой партии Reform UK Найджела Фарраджа. Об этом пишет газета The Sun.

В партии рассчитывают, что Джонсон сможет заменить Кеми Баденюк на посту лидера консерваторов, которые сегодня находятся в оппозиции, пишет таблоид.

«Некоторые из старой гвардии Бориса Джонсона снова начали писать ему сообщения, чтобы заставить его вернуться», — сказал собеседник The Sun в партии тори.

Он уточнил, что консерваторы полагают, что Джонсон — «единственный, кто может сразиться» с Найджелом Фарраджем и его партией.

До этого Борис Джонсон призвал Россию отказаться от имперских амбиций. Джонсон напомнил, что Британская империя была «в семь раз больше Римской», однако сегодня от нее практически ничего не осталось, а Соединенное Королевство довольно нынешней ролью.

Ранее Борис Джонсон указал на «нехватку яиц» у Запада в поддержке Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами