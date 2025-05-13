Борис Джонсон указал на «нехватку яиц» у Запада в поддержке Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Западу в период президентства Джо Байдена не хватило смелости предоставить Украине все, в чем она нуждалась. Об этом пишет Politico.

«При Джо [Байдене], что бы вы ни говорили о том, что делал Запад, мы просто не давали украинцам проиграть. Но у нас никогда не хватало яиц, чтобы дать им то, в чем они действительно нуждались», — сказал Джонсон.

Он также выразил мнение, что действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не прекратит поддерживать Киев и попытается добиться «мира через силу», несмотря на всю критику.

До этого Байден заявил, что во время своего президентства дал Украине все необходимое для обеспечения независимости. Он рассказал, что стремился избежать перспективы новой мировой войны, и ему удалось это сделать.

Ранее Бориса Джонсона окрестили психопатом из-за высказывания о России.