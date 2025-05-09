Политик Дюпон-Эньян: Франция должна была присутствовать на параде в Москве

Представители Франции должны были присутствовать на параде Победы на Красной площади, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.

По словам политика, 8 и 9 мая должны были отмечаться вместе всеми союзниками — французами, русскими, американцами и британцами — из исторической честности и уважения ко всем пострадавшим от нацистского варварства.

Дюпон-Эньян подчеркнул, что Париж «совершает крупную ошибку», допуская сближение России с Китаем.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер осудил подход администрации Дональда Трампа к празднованию Дня Победы. Он задался вопросом, почему американцы не участвуют в параде Победы в Москве, если президент США действительно ценит этот праздник.

При этом в Кремле 9 мая отметили, что многие лидеры иностранных государств приехали в Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на оказываемое на них давление. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел визит лидера Сербии Александара Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо на актом героизма.

Ранее во Франции заявили об утрате суверенитета после Второй мировой войны.