Китай был возмущен поведением министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена, который в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И призвал Пекин прекратить сотрудничество с Москвой. Об этом сообщает издание Sohu.

«Нынешний дипломатический стиль Китая можно описать одним предложением: когда приходят друзья, у нас есть для них вино; когда приходят шакалы, мы покажем им дробовики», — говорится в публикации.

Sohu отмечает, что визит министра иностранных дел Дании в Пекин стал полным провалом, поскольку главе МИД Дании не стоило в начале встречи выдвигать условия. Издание отмечает, что Расмуссен произвел впечатление человека высокомерного, подчеркивающего, что «его слова имеют силу».

Также Расмуссен заявил, что КНР должна проявлять сдержанность в вопросе Тайваня, а поддержка Москвы Пекином должна быть закончена.

Sohu пишет, что датскому министру дали «дипломатическую пощечину», дав понять, что Пекин сам будет выбирать, с кем сотрудничать. Кроме того, Ван И подчеркнул, что именно страны НАТО являются основными разжигателями конфликта, поскольку предоставляют Украине вооружения и средства на продолжение боевых действий.

До этого эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян заявил, что у руководства Китая уже есть понимание того, что на их границе грядет ситуация, аналогичная украинской. По словам аналитика, КНР уже примеряет роль России.

В свою очередь, директор Американского института на Тайване Реймонд Грин рассказал, что США сосредоточатся на военных потребностях Тайваня после завершения конфликта на Украине.

Ранее одна из стран Азии пошла на сближение с Россией.