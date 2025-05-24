Одна из стран Азии пошла на сближение с Россией

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим продолжает активную внешнеполитическую деятельность, направленную на укрепление связей с Россией и Китаем. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, недавний визит в Москву Ибрагима вызвал обеспокоенность у США и западных стран, которые опасаются излишнего сближения Куала-Лумпура с этими державами на фоне стремления Малайзии снизить зависимость от Запада и расширить торговое сотрудничество с Востоком.

Аналитики, наблюдающие за политикой Малайзии, выразили недоумение курсом Ибрагима, считая, что он делает ставку на сближение с Пекином и Москвой. В материале также подчеркивается, что визит в Россию состоялся на фоне усиливающейся геополитической напряженности и нестабильности в мировой торговле.

Как отметила SCMP, Россия выразила готовность стать одним из ключевых партнеров Малайзии и была среди первых стран, поддержавших ее заявку на вступление в БРИКС — объединение развивающихся государств, которое все чаще рассматривается как альтернатива «Большой семерке».

Авторы статьи напомнили, что в прошлом году Малайзия получила статус партнера БРИКС и в настоящее время стремится к полноправному членству в организации.

Кроме того, в прошлом месяце, во время визита председателя КНР Си Цзиньпина, малайзийский премьер выразил поддержку Пекину в торговых вопросах. Лидеры двух стран, как сообщается, косвенно осудили политику США в области тарифов, выразив опасения, что она может привести к глобальному экономическому спаду.

Ибрагим прибыл в Россию на прошлой неделе, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Российский лидер положительно оценил итоги встречи.

Ранее Путин заявил, что прорабатывается открытие прямого авиасообщения между РФ и Малайзией.