Жена Порошенко подала иск о разделе имущества на фоне санкций и уголовного дела

Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина обратилась в суд с иском о разделе совместного имущества. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на материалы Крыжопольского районного суда Винницкой области.

Иск был подан 27 марта 2025 года, а слушание назначено на 29 апреля. Точный перечень активов, которые подлежат разделу, не раскрывается.

На фоне судебного разбирательства действуют бессрочные санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2025 года. Под ограничения попали Петр Порошенко, украинские олигархи Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), Константин Жеваго, бизнесмен Геннадий Боголюбов, а также экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Как сообщает «Украинская правда», санкции против Порошенко связаны с уголовным делом о государственной измене. Экс-президенту инкриминируют организацию закупок угля для компании «Центрэнерго» с территорий ДНР и ЛНР, участие в создании пророссийской «Партии регионов», работу в правительстве Виктора Януковича и сотрудничество с РФ через активы — липецкую фабрику «Рошен» и крымский «Севморзавод».

Сам Порошенко заявил в суде 17 апреля, что санкции, наложенные на него Владимиром Зеленским, были введены превентивно.

Ранее прошли обыски у бывшего замглавы администрации Порошенко.