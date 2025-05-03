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Премьер Йемена подал в отставку

Премьер Йемена бен Мубарак подал в отставку из-за неспособности выполнять работу
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Michael Sohn/Global Look Press

Премьер-министр Йемена Ахмед Авад бен Мубарак подал в отставку. Об этом глава кабмина страны заявил в социальной сети X.

«Я закончил встречу с главой президентского совета Рашадом аль-Алими и передал ему прошение об отставке с поста премьер-министра», — написал премьер.

Бен Мубарак добавил, что причиной для подобного решения стала «неспособность выполнять свои конституционные полномочия и провести перестановки в правительстве». По его словам, за время работы на посту главы кабмина Йемена он столкнулся с различными трудностями.

Бен Мубарак занял пост премьер-министра Йемена в начале февраля 2024 года. До этого работал министром иностранных дел страны.

В марте заместитель главы британского МИД Великобритании Аннелиза Доддс сообщила, что подала в отставку со своей должности. По ее словам, она сделала это в связи с решением британского премьер-министра Кира Стармера сократить помощь другим государствам для повышения расходов на оборону.

Ранее в Татарстане чиновник подал в отставку из-за сертификата на жилье семье мигрантов.

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