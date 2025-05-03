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Министр финансов Йемена назначен премьер-министром страны

Saba: министр финансов Йемена назначен на пост премьер-министра
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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Глава Президентского совета Йемена Рашад аль-Алими назначил Салема Салеха бен Брейка, министра финансов, новым премьер-министром страны. Об этом сообщает йеменское агентство Saba.

«Решено назначить Салема Салеха Салема бен Брейка председателем кабинета министров», — сообщается в выпущенном указе.

Также подчеркивается, что текущие министры йеменского правительства продолжат исполнять свои функции.

В субботу, 3 мая, действующий премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак объявил о своей отставке. Он объяснил это решение невозможностью выполнять свои конституционные обязательства и осуществить изменения в правительстве. Бен Мубарак, который занимал пост премьера с февраля 2024 года, отметил, что столкнулся с множеством трудностей в своей работе. Бен Мубарак занял пост премьер-министра Йемена в начале февраля 2024 года. До этого он работал министром иностранных дел страны.

Ранее стали известны детали отставки Уолтца с поста советника Трампа.

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