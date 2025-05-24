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Трамп заявил, что армия США получает опыт за счет украинского конфликта

Трамп: США изучают опыт применения дронов в конфликте на Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

Армия США активно изучает опыт применения беспилотников в ходе боевых действий на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте. Он отметил, что в бизнесе, как и на войне, все быстро меняется. В качестве примера он привел применение беспилотников в военном конфликте на Украине.

«Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения. Видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, и мы учимся на этом», — сказал он.

До этого Трамп объявил о запуске массового производства гиперзвуковых ракет в США, заявив, что технологии для них были украдены Россией во время президентства Барака Обамы.

13 мая американское издание 19FortyFive писало, что российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал» превосходят американские разработки, оставив США далеко позади в гонке вооружений.

Ранее Трамп пообещал больше не нести демократию «под дулом пистолета».

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