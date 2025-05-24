Орбан провел внеочередное заседание из-за угрозы со стороны Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал внеочередное заседание экономического блока правительства для обсуждения энергетического кризиса, вызванного остановкой транзита газа Украиной и планами Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российских энергоносителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Орбана в социальных сетях.

В своем посте глава правительства сопроводил фотографию с заседания комментарием.

«Чрезвычайное экономическое совещание по поводу энергетической угрозы со стороны Украины», — написал венгерский лидер.

Орбан подчеркнул, что действия Киева и планы ЕК по сокращению зависимости от российских ресурсов создают риски для энергобезопасности Венгрии.

23 мая Орбан заявил, что Украина проводит шпионскую деятельность на территории Венгрии с целью повлиять на мнение жителей страны о вступлении Киева в ЕС и поддержке ВСУ. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что знаком с видеозаписями, на которых представлена «работа украинских агентов, выявленных венгерским государством».

Ранее Орбан заявил об опасности миллионной армии Украины.