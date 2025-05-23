На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Венгрии заявил об опасности миллионной армии Украины

Орбан: армия нестабильной Украины создает угрозу безопасности ЕС
close
Bernadett Szabo/Reuters

Украина является нестабильным государством, поэтому готовность Европейского союза (ЕС) содержать ее армию численностью в миллион человек создает угрозу безопасности самих стран — членов регионального содружества. Такое заявление в эфире радиостанции Kossuth сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Никто не может сказать, какое там (на Украине. — «Газета.Ru») будет правительство», — отметил политик.

Он пояснил, что из-за этого нет никаких гарантий, что в будущем Украина и ее армия будут занимать дружественную позицию в отношении ЕС. В связи с этим готовность Брюсселя следовать плану Киева по финансированию украинских войск создает «серьезную угрозу европейской безопасности».

19 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не намерена оказывать военную помощь Украине и продолжит держаться в стороне от конфликта. По его словам, у Будапешта нет ни юридических, ни моральных обязательств вмешиваться в дела Киева.

В то же время дипломат раскритиковал ЕС за «подрыв усилий», направленных на урегулирование вооруженного конфликта. Он выразил уверенность, что руководство регионального содружества затягивает боевые действия, чтобы отсрочить наступление ответственности за провалы своей политики.

Ранее Орбан призвал не допустить вступления Украины в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами