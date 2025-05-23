Украина является нестабильным государством, поэтому готовность Европейского союза (ЕС) содержать ее армию численностью в миллион человек создает угрозу безопасности самих стран — членов регионального содружества. Такое заявление в эфире радиостанции Kossuth сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Никто не может сказать, какое там (на Украине. — «Газета.Ru») будет правительство», — отметил политик.

Он пояснил, что из-за этого нет никаких гарантий, что в будущем Украина и ее армия будут занимать дружественную позицию в отношении ЕС. В связи с этим готовность Брюсселя следовать плану Киева по финансированию украинских войск создает «серьезную угрозу европейской безопасности».

19 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не намерена оказывать военную помощь Украине и продолжит держаться в стороне от конфликта. По его словам, у Будапешта нет ни юридических, ни моральных обязательств вмешиваться в дела Киева.

В то же время дипломат раскритиковал ЕС за «подрыв усилий», направленных на урегулирование вооруженного конфликта. Он выразил уверенность, что руководство регионального содружества затягивает боевые действия, чтобы отсрочить наступление ответственности за провалы своей политики.

Ранее Орбан призвал не допустить вступления Украины в ЕС.