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Глава Дагестана высмеял заочный приговор со стороны Украины

Глава Дагестана Меликов с юмором отреагировал на выданный Украиной приговор
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов иронично прокомментировал вынесенный ему заочный приговор украинского суда к 8 годам колонии. В своем Telegram-канале он заявил, что воспринимает решение как «высокую оценку» своего вклада в успехи российской армии.

«Скромно принимаю высокую оценку моей роли в успехах нашей армии, полученную со стороны неприятелей. Вот и все, что я скажу по этому поводу», — написал глава региона.

Черновицкий районный суд Украины признал Меликова виновным в финансировании действий по изменению границ страны и поддержке российской армии. Приговор вынесен заочно на основании материалов СБУ. Меликов, находящийся в России, назвал обвинения абсурдными.

23 мая сообщалось, что Винницкий городской суд заочно приговорил украинского продюсера Юрия Бардаша к 10 годам лишения свободы за «пропаганду войны и призывы к изменению границ». Имущество Бардаша конфисковано в пользу государства.

Ранее глава Дагестана призвал не провоцировать людей «черными пятницами».

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