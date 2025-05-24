Глава Дагестана высмеял заочный приговор со стороны Украины

Глава Дагестана Сергей Меликов иронично прокомментировал вынесенный ему заочный приговор украинского суда к 8 годам колонии. В своем Telegram-канале он заявил, что воспринимает решение как «высокую оценку» своего вклада в успехи российской армии.

«Скромно принимаю высокую оценку моей роли в успехах нашей армии, полученную со стороны неприятелей. Вот и все, что я скажу по этому поводу», — написал глава региона.

Черновицкий районный суд Украины признал Меликова виновным в финансировании действий по изменению границ страны и поддержке российской армии. Приговор вынесен заочно на основании материалов СБУ. Меликов, находящийся в России, назвал обвинения абсурдными.

23 мая сообщалось, что Винницкий городской суд заочно приговорил украинского продюсера Юрия Бардаша к 10 годам лишения свободы за «пропаганду войны и призывы к изменению границ». Имущество Бардаша конфисковано в пользу государства.

Ранее глава Дагестана призвал не провоцировать людей «черными пятницами».