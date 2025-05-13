Глава Дагестана призвал не провоцировать людей «черными пятницами»

Меликов призвал не провоцировать людей скидками после давки в Кизляре

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал скидки в одном из магазинов Кизляра, которые привели к давке и погрому. Его слова приводит пресс-служба администрации главы республики.

«Нельзя так испытывать людей. Да, есть те, кто живут небогато, но зачем их провоцировать, не проявляя никакой жалости? Вместо того чтобы продавать кроссовки за 99 рублей, лучше провести другую акцию — передать эту одежду по сниженной цене многодетным семьям, родственникам ветеранов перед 9 Мая или семьям участников СВО», — заявил Меликов.

Он также призвал граждан «не вдохновляться чужими примерами «черных пятниц»» и добавил, что такие акции Дагестану не подходят.

4 мая жители Кизляра разнесли спортивный магазин, устроивший акцию «Все по 99 рублей». К открытию магазина у дверей собралась толпа, было много женщин и детей. Когда людей пустили внутрь, они начали хватать товары, толкая друг друга. В помещении стало невозможно пошевелиться и было нечем дышать. Организаторам акции пришлось раздавать одежду бесплатно, чтобы давка закончилась.

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